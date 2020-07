Feine Gesellschaft

Staatsanwaltschaft und Polizei hatten am 1. Juli Büros der Continental AG in Hannover, Frankfurt am Main und Regensburg durchsucht. Hintergrund der Razzien ist der Abgasbetrug bei Volkswagen. Die Staatsanwälte verdächtigen Continental, stärker an der Entwicklung der illegalen Abschaltvorrichtung bei Verbrennungsmotoren beteiligt gewesen zu sein, als angenommen.

Für die Continental war es nicht die erste Razzia in diesem Jahr. Bereits im Januar waren Geschäftsräume des Automobilzulieferers, der mehrheitlich zur Schaeffler-Gruppe gehört, durchsucht worden. Die Schaeffler-Gruppe hat ihren Ursprung in den 1930er Jahren und war an der Vertreibung von Juden aus Deutschland, am Raub von deren Betrieben und an der Auspressung von Zwangsarbeitern beteiligt. Die Ursprünge von Continental reichen sogar 150 Jahre zurück. Für die Kautschukgewinnung in Asien, Afrika und Südamerika beutete das Unternehmen Menschen und Länder aus.

