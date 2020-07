Illusion der Unabhängigkeit

Die Feierlichkeiten zur offiziellen Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo am 30. Juni 1960, einem Donnerstag, dauerten ein langes Wochenende an. Spätestens am folgenden Montag jedoch wurde offensichtlich, dass die Gewaltherrschaft der Kolonialzeit noch längst nicht überwunden war. Als streikende Arbeiter in Coquilhatville, der heute in Mbandaka umbenannten Hauptstadt der Provinz Équateur, auf die Straße gingen, eröffneten die Truppen der »Force Publique« umgehend das Feuer. Neun oder zehn Menschen, in der Opferzahl unterscheiden sich die Quellen, wurden getötet.

Doch auch innerhalb der Streitkräfte gärte es. Am selben Tag verbreitete ein Offizier im Camp Léopold II, der wichtigsten Militärbasis in der Hauptstadt Léopoldville, die heute Kinshasa heißt, dass die kongolesischen Soldaten keine Befehle ihrer ausschließlich belgischen Vorgesetzten mehr zu befolgen hätten, da ihr Land ja nun unabhängig sei. Chefkommandeur Émile Janssens, ein glühender...