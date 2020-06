Das Pappmaché-Imperium

Wie Familie Adt aus Ensheim die Welt eroberte

Im Saarland haben Möbel aus Pappmaché eine lange Tradition: Bis in die 1950er Jahre produzierte die Firma Adt daraus Gebrauchsgegenstände und opulente, schwarz lackierte Möbel mit bunten Einlegearbeiten aus Perlmutt, Schildplatt, Elfenbein, Silber oder gar Gold – sogar Klaviere. Bis zum Ersten Weltkrieg beherrschten die Gebrüder Adt mit ihren Firmen in Ensheim, Forbach und Pont-à-Mousson den Weltmarkt. Mit Erfindungen wie Bakelit, einem der ersten Kunststoffe, wurde Pappmaché als Werkstoff abgelöst. Heute jedoch werden wieder Möbel aus Wellpappe gefertigt, und an der Technischen Universität Dresden wird eifrig erforscht, wie Möbel aus reiner Zellulose hergestellt werden können.

Birnenkuchen mit Lavendel

