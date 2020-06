Zum Inhalt dieser Ausgabe | Petrischale des Tages: Mallorca Thomas Salter Es wurde in Coronazeiten heftig gestritten, ob die Politik zu viel oder zu wenig auf die Wissenschaft höre. Spaniens Regierung hat sich nun den Laborkittel angezogen und setzt auf eine szientistische Grundmethodik: das Experiment. Die Frage: Wie kann kompensatorischer Konsumismus entfremdeter Arbeiter (gleich Tourismus) auch unter pandemischen Bedingungen für Wachstum sorgen? Die Versuchsanordnung: In einer 3.604 Quadratkilometer großen Pe­trischale namens Mallorca wird unter kontrollierten Umständen das Wachstum von X (gleich Kapital) versus Y (gleich Covid-19) gemessen...

