Auf sich gestellt

Während es in den USA landesweit Proteste gegen systematischen Rassismus bei den Polizeibehörden gibt, deckt die Coronapandemie auch systematische Benachteiligung im Gesundheitssektor auf: Die staatliche Behörde »Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention« (CDC) hat am 15. Juni einen Bericht veröffentlicht, demzufolge ethnische Minderheiten in den Vereinigten Staaten viel stärker vom Virus betroffen sind als die weiße Mehrheit. Laut den Zahlen für den Zeitraum 22. Januar bis 30. Mai waren 33 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten Latinos, 22 Prozent Schwarze und 1,3 Prozent Indigene, obwohl sie nur 18, 13 und 0,7 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Doch während ein Großteil der Schwarzen und Latinos in Städten mit vergleichsweise schnellem Zugang zu medizinischen Einrichtungen wohnt, leben viele Indigene immer noch in ländlichen »Reservaten« .

Das größte Reservat, die Navajo Nation Reservation, erstreckt sich über die Bundesstaaten Utah, Arizon...