Aufforderung zum Tanz

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Montag war argentinischer Nationalfeiertag. Unter den drei Regierungen der Kirchners waren die wichtigen Feier- und Gedenktage immer Fiestas, Volksfeste gewesen, während die Regierung des verschwurbelt esoterischen Neoliberalen Mauricio Macri diese Tage zum Anlass nahm, Machtgebäude mit schwerem Repressionsgerät zu panzern und die öffentlichen Plazas, die eigentlich ja dem Volk gehören, für streunende Plebejer zu sperren. Feiern galt zuletzt als unschön und stand überdies unter dem Generalverdacht getarnter Demonstrationen.

Am 25. Mai dampfen eigentlich landauf, landab gigantische Essenstöpfe, aus denen zu sozialen Preisen Locro feilgeboten wird, das Nationalgericht des kleines Mannes (eine Art Eintopf mit viel Mais und ein bisschen Fleisch, der aber in jeder der 24 Provinzen anders zubereitet wird). Nach dem Wahlsieg der Peronisten, die seit Dezember wieder regieren, sollten nun also die Plazas zurückerobert und befei...