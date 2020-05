»Moderne Piraterie«

Die venezolanische Regierung hat am Sonntag (Ortszeit) deutliche Worte gefunden. In einer Pressemitteilung heißt es, Washington verfolge den Plan, die Vermögen der staatlichen venezolanischen Erdölgesellschaft PDVSA in den USA zu konfiszieren. Deutliches Zeichen dafür sei ein am Freitag ergangenes Urteil eines Bezirksgerichts im US-Bundesstaat Delaware, in dem dieses dem kanadischen Bergbaukonzern Crystallex grundsätzlich Anspruch auf Aktienanteile der in den USA aktiven PDVSA-Tochter Citgo zugesprochen hatte.

Hintergrund des Konflikts sind Entschädigungsforderungen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar, die Crystallex an Caracas stellt. Dem Bergbaukonzern waren 2008 die Schürfrechte für die Goldmine »Las Cristinas« nahe dem Imataca-Urwaldschutzgebiet aufgrund von Umweltauflagen der Regierung des damaligen Präsidenten Hugo Chávez entzogen worden. Wie ein Schiedsgericht der Weltbank später entschied, habe diese Entscheidung den Investitionsschutzbestimmunge...