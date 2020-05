The Square

Kunst und Leben: Christian ist Kurator des Museums für Zeitgenössische Kunst in Stockholm, das eine Ausstellung plant, die zu gegenseitiger Verantwortung aufruft. An diesem Anspruch aber scheitert Christian, nachdem ihm seine Brieftasche und sein Telefon gestohlen wurden. Er gerät in eine Reihe unglücklicher Ereignisse, die seine Routine und seinen Glauben an das gesellschaftliche Zusammenleben nachhaltig erschüttern. Viel diskutiert! Auf Regisseur Ruben Östlund kommen wir noch einmal zurück. USA/S/D/F/DK 2017.

Arte, 20.15

Scheiß auf Moral! Fünf Jahre Flüchtlingskrise

Seit Anfang März 2020 hat sich die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos verschlechtert: Die Geflüchteten bleiben auf engstem Raum zurück, während die meisten freiwilligen Helfer aus Angst vor der Coronapandemie abgereist sind und Hilfsorganisationen ihre Mitarbeiter nach Hause holen. Ak...