Die Interessen von Quandt und Thiele

Das viele Geld, das die Bundesregierung für deutsche Unternehmen ausgelobt hat, dient explizit der Vermeidung von deren Pleite. In den meisten Fällen sollen dabei Kredite bzw. Garantien für Kredite ausreichen. In dringenden und besonders prekären Fällen wird der Staat sich beteiligen. Erster spektakulärer Fall ist die Lufthansa. Der Vorstand des größten Luftfahrtunternehmens in Europa möchte zwar das Geld des Staates, aber er besteht darauf, dass der neue Großaktionär im Konzern nichts zu sagen hat: Also kein Sitz im Aufsichtsrat, sondern lieber nur eine sogenannte stille Beteiligung, kombiniert mit einem fetten Kredit der KfW. Die Verhandlungen ziehen sich hin. Woher nimmt der Lufthansa-Vorstand die Frechheit, dem potentiellen Retter und Geldgeber die Konditionen diktieren zu wollen?

Schneller als die Bundesregierung war ein gewisser Heinz Hermann Thiele. Das ist ein Milliardär, dem die hübschen Unternehmen Knorr-Bremse, ein Autozuliefere...