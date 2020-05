Befehl von oben

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Montag feierten Guillermo und Gustavo Barros Schelotto ihren 94. Geburtstag. Also zusammengezählt. Da sie eineiige Zwillinge sind, darf man das ruhig kombinieren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich Anfang 2001 in der »Tía María Bar« im ostpatagonischen Trelew die versammelte Mannschaft (alles alte Säcke) fragte, ob das Match im Fernsehen eine verdammte Aufzeichnung sei, denn da spielte Schelotto mit, aber für Racing, und den hatte ich doch noch eben in einem Spiel für Boca flügelflitzen sehen. Die Antwort verstand ich nicht, aber dann reichte mir die Wirtin ein zerfleddertes Taschenwörterbuch, das bei M aufgeschlagen war, und zeigte auf »mellizo«, Zwilling. Da war alles klar, und ich staunte nicht schlecht.

Überall auf der Welt gibt es Brüder, die Fußball spielen, manchmal sogar im selben Team. Seltener sind diese Brüder Zwillinge und fast nie eineiige. Die Schelottos verteidigten zunächst das Trikot von Gi...