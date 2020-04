Angriff auf den Teststoppvertrag

Bislang befolgen alle Atomwaffen besitzenden Staaten außer Nordkorea ein Moratorium gemäß dem 1996 unterzeichneten, aber nicht in Kraft getretenen Vertrag über das Verbot von Atomwaffentests. Der 29. Mai 2019, schreibt nun Otfried Nassauer im Schwerpunkt »Kernwaffen außer Kontrolle?« des außenpolitischen Journals Welttrends, »könnte den Anfang vom Ende« dieses Vertrages markieren«. An diesem Tag hielt der Chef des Nachrichtendienstes des US-Militärs (DIA), Robert P. Ashley, einen Vortrag, in dem er Russland vorwarf, »wahrscheinlich« nicht das Atomtestmoratorium einzuhalten.

Nassauer bezeichnet das als »trickreich»: »Die USA erheben eine Anschuldigung und fordern von Moskau Beweise, dass die Anschuldigung unzutreffend ist oder es das behauptete Ereignis nicht gab«. Zuletzt sei dies beim INF-Vertrag über das Verbot atomarer Kurzstreckenraketen zu beobachten gewesen...