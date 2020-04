True Grit – Vergeltung

Es gibt Menschen, denen die Filme der Coen-Brüder nicht zusagen, sie sind ihnen, verkürzt gesagt, nicht ernst genug, zu morbid. Da ist was dran, aber mitunter erweisen sie sich auch als humanistische Kunstwerke, wie dieses hier: Die 14jährige Mattie Ross reist allein von Oklahoma nach Arkansas, um die Leiche ihres in Forth Smith von Tom Chaney ermordeten Vaters abzuholen. Da die Behörden nichts unternehmen, um den Mörder zu fassen, engagiert das vom Rachegedanken getriebene Mädchen selbst den saufenden US-Marshal Rooster Cogburn als Kopfgeldjäger. Mattie setzt durch, gemeinsam mit Cogburn nach Chaney zu suchen. USA 2010. Mit Jeff Bridges, der hier seine Rolle als alkoholkranker Countrysänger Bad Blake von 2009 sozusagen noch mal im wirklichen Wilden Westen spielt – und mit Matt Damon.

Arte, 20.15 Uhr

Jahrhundertdiebstahl in Dresden

Hier die knallhar...