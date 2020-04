Die neuen Kulaken

Mit der Freigabe des ukrainischen Ackerlands zum Verkauf hat die politische Klasse des Landes über 20 Jahre lang gezögert. Geplant war diese Freigabe schon in den neunziger Jahren. Aber es kam damals im Zuge der »wilden Privatisierung« zu einer solchen Menge von Missbräuchen und Gewaltakten auf dem Lande, dass 1999 unter Präsident Leonid Kutschma ein Moratorium für den Landverkauf verkündet wurde. Seitdem hat das Parlament, egal, wer die Mehrheit besaß, dies immer wieder verlängert – bis jetzt.

Formal wurde das Kolchosland nach dem Austritt der Ukraine aus der Sowjetunion an die Bauern verteilt. Auf jede Familie entfielen etwa vier Hektar. Das ist auch auf dem fruchtbaren Schwarzerdeboden – der zudem nicht flächendeckend vorhanden ist – zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Die Lösung war, dass die meisten Bauern ihren Landanteil gleich wieder verpachteten, in der Regel an die ehemaligen Kolchos- oder Sowchosvorsitzenden. Sie kannten den entstehende...