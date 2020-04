Washingtons neues Projekt

Die Regierung in Caracas hat Forderungen der USA zur Bildung einer »Übergangsregierung« in dem südamerikanischen Land energisch zurückgewiesen. »Venezuela ist ein souveränes Land, das auf Grundlage der Verfassung eigene Entscheidungen fällt und nicht unter US-amerikanischer Aufsicht steht«, erklärte Außenminister Jorge Arreaza am Dienstag (Ortszeit). »Wir werden das tun, was in Venezuela beschlossen wird, und nicht das, was Donald Trump befiehlt.«

Wenige Stunden zuvor hatte sein US-Amtskollege Michael Pompeo in Washington ein »neues Projekt« des US-Sonderbeauftragten für Venezuela, Elliot Abrams, präsentiert. Nach dessen Plan sollten der gewählte Präsident Nicolás Maduro sowie der Oppositionspolitiker Juan Guaidó Platz für ein »Übergangsgremium« machen, das innerhalb von sechs bis zwölf Monaten Neuwahlen organisieren sollte. Während Pompeo den von Washington geförderten Oppositionellen Guaidó als »einen der beliebtesten Politiker« bezeichnete, der dabei »...