Hart aber fair extra

Das Virus wird uns wieder beschäftigen. Nachdem dieses Format sich ja bislang vor allem Verdienst im Schüren von Islamfeindlichkeit erworben hat, kann es nur besser werden, wenn tatsächliche Bedrohungen verhandelt werden.

Das Erste, 20.15 Uhr

Down by Law

Der Radio-DJ Zack und der Zuhälter Jack landen – tatsächlich unschuldig – im Gefängnis von New Orleans. Sie können einander nicht ausstehen. Erst als der Italiener Roberto zu ihnen stößt, der amerikanische Lyrik liebt und unabsichtlich einen Menschen getötet hat, bessert sich die Situation. Sie flüchten aus dem Knast in die unwegsame Sumpflandschaft Louisianas und werden widerwillig zu einem Team. Und was für einem. Der Film, mit dem Jim Jarmusch über die Independentszene hinaus bekannt wurde, mit Roberto Benigni, Tom Waits und John Lurie. USA/D 1986.

Arte, 21.4...