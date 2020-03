Lebe wohl, Rafael!

Mit vollem Namen hieß er Rafael Cancel Miranda, aber ich befürchte, dass er heute vielen von denen, die seinen Namen hören, nicht bekannt sein wird. Das ist bedauerlich, doch ich hoffe, etwas daran ändern zu können.

Rafael war ein puertoricanischer Nationalist, der sein Leben lang für die Freiheit und Unabhängigkeit der karibischen Insel Puerto Rico kämpfte. Schon mit 15 Jahren wurde er Mitglied der Puertoricanischen Nationalistischen Partei des Albizu Campos.

Am 1. März 1954 drang ein bewaffnetes Kommando in das US-Kapitol in Washington D. C. ein und eröffnete im Sitzungssaal des Kongresses das Feuer, um gegen die Unterdrückung Puerto Ricos als US-Kolonie zu protestieren. Auch Rafael war dort und wurde zusammen mit Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero und Irvin Flores Rodríguez verhaftet, nachdem sie eine Erklärung für die Unabhängigkeit ihres Landes verlesen hatten. Sie wurden zu Gefängnisstrafen von 50 bis 75 Jahren verurteilt, kamen aber nach 25 Jah...