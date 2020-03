Der klare Rausch

Das Schauspiel Leipzig feierte am Wochenende zwei Premieren hintereinander. In der kleinen Spielstätte Diskothek wurde »Eriopis – Medeas überlebende Tochter erzählt alles« der jungen, in Helsinki geborenen Autorin E. L. Karhu uraufgeführt. Die finnische Hundeschlittenunternehmerin Medea bringt ihre Zwillingssöhne um. Ihre Tochter Eriopis, abwechselnd gespielt von Yuka Yanagihara und Julia Berke, bleibt zurück – allein in einem kahlen weißen Raum, erinnernd an die Galerieästhetik der 2010er Jahre. Der füllt sich später noch mit Plastikpflanzen und einem Flügel. An dem sitzt Michael Wilhelmi, der für die zwischen sanfter Repetition und heftiger Eruption changierende Musik verantwortlich zeichnet und zugleich den Vater Jason spielt, einen eitlen Geck, der sich in englischsprachigen Talkshows versichern lässt, dass jede Tragödie auch ihr Gutes habe. »Thank you for sharing.«

Doch auf solcherlei Therapiekitsch lässt sich Eriopis nicht ein. Regisseurin Anna-Soph...