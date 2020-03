Alter Knurrhahn

Wir haben es vernommen: Mit den alten weißen Männern geht es zu Ende. Ist schon recht so. Doch andererseits gibt es diejenigen, die mit Würde reifen, im Alter besser und knurriger werden, wohl wissend, dass der grassierende Jugendwahn sich im Slalom um Bedeutungslosigkeiten verliert.

Wer kommt also in diesen Zeiten haargenau richtig? Manfred Maurenbrecher, munter auf seinen siebzigsten Geburtstag zusteuernd! Der Mann ist ein Unikum, und als ihm sein Label vor zehn Jahren zum Sechzigsten eine Dreierbox spendierte, auf dem ihm die gesamte Garde der deutschen Liedermacher Tribut zollte, wurde unfreiwillig hörbar, dass Maurenbrecher der beste Interpret seiner Lieder ist. Ob Hannes Wader, Reinhard Mey oder Konstantin Wecker, all die Interpreten, die sich vage kritisch mit eigenem Liedgut positionieren und nun seine Lieder sangen, sie alle trafen nicht den Ton, der Maurenbrecher so einzigartig macht.

Auf dem aktuellen Album »Inneres Ausland« ist bestens zu höre...