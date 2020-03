Britische Agrarwende

Mit einem neuen Agrargesetz will die britische Regierung die durch den »Brexit« gewonnenen Spielräume nutzen, um die Vergabe von Subventionen an Landwirte neu zu strukturieren. Während im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU das Gros des Geldes nach Betriebsgröße vergeben wird – wer mehr Hektar bewirtschaftet, bekommt mehr Geld –, soll in Großbritannien künftig die Produktion »öffentlicher Güter« im Vordergrund stehen. Gemeint sind etwa saubere Luft und eine hohe Wasserqualität.

Damit wird im Vereinigten Königreich umgesetzt, was in der EU Kleinbauern und Umweltverbände schon lange fordern, worauf sich die Staats- und Regierungschefs jedoch nicht einigen können: die üppigen Subventionen nutzen, um gesellschaftliche Ziele wie Klimaschutz und den Erhalt kleinbäuerlicher Kulturlandschaften zu verfolgen. Die Agrarsubventionen sind mit rund 60 Milliarden Euro der größte Ausgabenposten im Brüsseler Etat. In den aktuellen Verhandlungen zur im kommend...