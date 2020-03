Gleichstellungsbeauftragter des Tages: Bodo Ramelow

Bodo Ramelow ist ein Kämpfer. »Gleichberechtigung gehört nicht nur in Sonntagsreden, sondern bleibt Alltagsaufgabe für alle«, schallte es am Sonntag via Twitter durchs Netz. »Herzlichen Glückwunsch zum Internationalen Frauentag.« Die Tage des Patriarchats sind gezählt, wenn der Regierungssozialist aus Thüringen nach der Macht greift.

Allerdings müssen sich die Damen nur noch ein klitzekleines bisschen gedulden. In der Staatskanzlei des Reformers ist Papier geduldig. So hatte Ramelow mit seinem R2G-Dreigestirn ein »Paritätsgesetz« auf den Weg gebracht. Künftig sollten Wahllisten je zur...