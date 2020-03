Potpourri an Wirtschaftshilfen

Das Coronavirus bestimmt auch in Deutschland die politische Agenda: Am Sonntag trafen sich die Spitzen der Regierungskoalition, um zu beraten, wie die Wirtschaft vor den Folgen der Epidemie geschützt werden kann. Bis jW-Redaktionsschluss waren noch keine Ergebnisse bekannt. Gegenstand der Diskussion sollten aber unter anderem Finanzhilfen für Unternehmen und Regelungen zur Kurzarbeit sein.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte ein Notfallkonzept zum Schutz der deutschen Wirtschaft. Es dürfe »aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen«, sagte er gegenüber dpa in München. Damit sprach er hiesigen Konzernchefs aus dem Herzen, bei denen fast schon Panikstimmung herrscht.

So warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in seinem aktuellen Quartalsbericht: »Das wirtschaftliche Wachstum droht fast zum Erliegen zu kommen«. Werde im zweiten Quartal keine »Normalisierung« in den von der Epidemie betroffenen Ländern erreicht, erw...