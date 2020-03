Klartext in Olbernhau

Alexander Gauland hat vor fünf Jahren behauptet, seine Partei sei »im Moment die Partei der kleinen Leute«. Dass das Gegenteil davon der Fall ist, hat sich inzwischen hier und da herumgesprochen. Unlängst bemühten sich seine sächsischen Parteifreunde darum, den inzwischen zum »Ehrenvorsitzenden« der AfD aufgerückten Gauland zu widerlegen.

Bereits am 23. Januar hatte die AfD Markus Krall, Vorstand der Degussa-Goldhandel GmbH, nach Olbernhau, eine Kleinstadt im Erzgebirge, eingeladen. Der Volkswirt betätigt sich auch als Publizist und ist in dem in Deutschland sehr lebendigen Milieu marktradikaler Fanatiker ein kleiner Star. In Olbernhau sprach mit Jörg Urban auch der wenige Wochen später wiedergewählte Chef der sächsischen AfD. Mitschnitte der Reden kursieren nun in den »sozialen Netzwerken«. Krall, der bereits mehrfach bei Veranstaltungen der AfD gesprochen hat, trug an diesem Tag zum Thema »Wer rettet Europa?« vor. Er warb in seiner gut halbstündigen Red...