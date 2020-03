Verflossener des Tages: Eiswein

Die Meldung kommt daher wie ein Gefrierschock und schmerzt den Connaisseur wie Gefrierbrand: Der deutsche Weinjahrgang 2019 wird nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) als erster Jahrgang ohne Eisweinlese in die Geschichte eingehen. »Aufgrund des milden Winters wurde in keinem deutschen Weinbaugebiet die für eine Eisweinlese erforderliche Mindesttemperatur von minus sieben Grad Celsius erreicht«, erklärte Ernst Büscher vom DWI am Sonntag.

Mit der Todesanzeige konfrontiert zucken die Kollegen aus den Weinnationen Portugal und Italien nur mit den Schultern: »Eiswein? Was ist das?« An der Gesamterntemenge haben E...