Gute Atmosphäre

In Hamburg stehen die Zeichen nach der Bürgerschaftswahl auf eine Fortsetzung der »rot-grünen« Koalition. Am Freitag trafen sich Vertreter von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu ihrem ersten Sondierungsgespräch. Bei dem Treffen zwischen Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und weiteren Vertretern beider Parteien ging es zunächst um eher allgemeine Themen der Zusammenarbeit. Konkrete Vorhaben seien nicht diskutiert worden, hieß es von beiden Parteien nach dem Treffen.

Das Gespräch habe in einer »guten und positiven Atmosphäre« stattgefunden. Die Sondierungen sollen nach einer einwöchigen Pause am 9. März fortgesetzt werden. Dann treffen sich zunächst SPD und CDU. Voraussichtlich ebenfalls am 9. März ist zudem eine Fortse...