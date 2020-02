Im großen und im kleinen Gefängnis

Hätte Agustín Camotto sich diese Geschichte ausgedacht, wäre er sicherlich dafür kritisiert worden, maßlos zu übertreiben. Es scheint unglaubwürdig, dass so vieles in einem Leben zusammenkommt«, schreibt Liliana Ruth Feierstein, Professorin für Transkulturelle Geschichte des Judentums, im Vorwort. Die Comicbiographie des argentinischen Künstlers Camotto hat den Anarchisten Simón Radowitzky Anarchisten zum Helden, geboren 1891 in Stepan (heute Ukraine), wo seine Familie bald danach zu den Opfern eines antisemitischen Pogroms gehörte. In jungen Jahren politisiert, beteiligte sich Radowitzky an Arbeiteraufständen während der Russischen Revolution 1905 und musste, von Arbeitslager bedroht, nach Argentinien fliehen.

Dort nahm der junge jüdische Arbeiter an Aktionen der anarchosyndikalistischen »Federación Obrera Regional Argentina« teil. Nachdem Radowitzky 1909 in Buenos Aires miterlebt hatte, wie brutal die Polzei gegen die Teilnehmer der 1.-Mai-Kundgebung vo...