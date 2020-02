Seit Roswitha und ich dem Alkohol abgeschworen haben, trinken wir täglich an die acht Liter Kaffee. Eine recht kostspielige Suchtverlagerung, wenn man hohe Qualitätsansprüche an das Heißgetränk stellt. In Vietnam freilich, dem zweitgrößten Kaffeeexporteur nach Brasilien, wähnten wir uns mit unserer Konsumgewohnheit gut aufgestellt. Denn unter dem Eindruck der Kaffeekrise 1977 und angesichts des Abscheus der damaligen Bevölkerung gegen »Erichs Krönung«, einen Muckefuck aus Kaffee und Erbsenmehl, förderte die DDR in den 80er Jahren den Kaffeeanbau der pflegeleichten Kaffeesorte Robusta im befreundeten Vietnam. Sie gründete das Kombinat Viet-Duc, heute ein vietnamesisches Staatsunternehmen, und schickte Maschinen und Lkw, baute Bewässerungssysteme und ein Wasserkraftwerk. Für die Plantagenarbeiter errichtete sie Häuser, Hospitäler und Läden. Vietnam konnte seine Kaffeeanbaufläche verfünfzehnfachen. Dafür sollte die DDR 20 Jahre lang die Hälfte der gesamten v...