Neonazipartei in SA-Manier

Anfang der 1970er Jahre ist die neue Ostpolitik der Bundesregierung beherrschendes Thema in der Bundesrepublik. Dabei geht es um die staatsrechtliche Anerkennung der DDR und der Oder-Neiße-Linie, ohne dass die Ansprüche auf diese Gebiete vollends aufgegeben würden. Die faschistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), die 1969 den Einzug in den Bundestag knapp verpasst hatte, mobilisiert schon 1970 mit der Gründung der »Aktion Widerstand«, der sich viele rechtsradikale Zirkel anschließen, gegen die Ostpolitik. Sämtliche Veranstaltungen der »Aktion Widerstand« verlaufen gewalttätig, so dass sich die NPD bereits im folgenden Jahr gezwungen sieht, die Organisation aufzulösen. Wenngleich die Gruppierung nur kurze Zeit aktiv ist, bewirkt sie in der Szene einen Radikalisierungsschub und sorgt für einen Generationenwechsel. Daraufhin entstehen in der Bundesrepublik Wehrsportgruppen und Neonaziparteien nach dem Vorbild der NSDAP, Faschisten greifen z...