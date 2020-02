Lehrer durften nicht hingehen

Als vor 60 Jahren, am 23. Februar 1960, die Ausstellung »Ungesühnte Nazijustiz« in der Galerie Springer am Ku’damm 16 in Westberlin eröffnet wurde, hätte die Empörung kaum heftiger sein können. »Ausstellungstechnisch« war die Schau »schlecht, sagte ihr Macher Reinhard Strecker später gegenüber jW (6.3.2009), »denn es wurde verlangt, dass die Leute Akten lasen«. Präsentiert wurden Fotokopien von 100 Todesurteilen aus der Nazizeit. Die Namen der verantwortlichen Juristen waren in den Justiz- und Personalakten vermerkt, die Ausstellung informierte auch über ihre aktuellen Karrieren im bundesdeutschen Staatsdienst.

Politiker aller Parteien hatten die Schau zu verhindern versucht und bekämpften sie weiter. Auf Verbrechen hinzuweisen, die amtierende Richter im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten in Osteuropa begangen hatten, war in der jungen BRD ein Tabubruch. Initiator Strecker war damals 29 und studierte Sprachwissenschaft an der Freien Universität Be...