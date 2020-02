Effizienz des Tages: Oliver Bäte

Vergessen sind all die Klagen über das schwierige Marktumfeld wegen der Nullzinsen des »Graf Draghila«. Dem weltgrößten Versicherungskonzern sprudeln die Gewinne nur so aus den Ohren. 11,9 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern konnte sich die Allianz im vergangenen Jahr abknapsen – drei Prozent mehr als 2018 und damit mehr als je zuvor in der Geschichte des Finanzriesen, die bis 1890 zurückreicht.

Im Faschismus machte der Konzern so richtig Kasse. Von 1940 bis 1945 versicherte die Allianz in Konzentrationslagern Rüstungsbetriebe der SS und Häftlingsbaracken, Materiallager und Fuhr...