EU-Staatschefs mischen sich ein

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben den sofortigen Stopp der Militäroffensive der syrischen Armee in der Provinz Idlib gefordert. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron telefonierten Berichten zufolge am Freitag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sie schlugen demnach einen Vierergipfel vor, an dem auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehmen soll. Aus dem Kreml hieß es, der Vorschlag werde geprüft.

Erdogan erklärte, man versuche in Idlib entlang der syrisch-türkischen Grenze weitere Flüchtlingsunterkünfte zu bauen. Ankara hat seit Anfang Februar Tausende Soldaten, Militärfahrzeuge, ...