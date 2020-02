Über Geld, Privilegien und andere Fiktionen

»Geld ist eine Fiktion.« Dieser Satz des US-amerikanischen Autors Paul Auster fällt gegen Ende der Tagung zum 40jährigen Bestehen des Deutschen Literaturfonds, die am vergangenen Freitag im Deutschen Literaturinstitut in Leipzig stattfand. »Eine Veranstaltung von einer in Westdeutschland angesiedelten Kultureinrichtung, organisiert von einer westdeutschen Agentur, bei der kein einziger ostdeutscher Autor vertreten ist«, so fasst es Moderator Thomas Böhm gleich zu Anfang zusammen. Der Deutsche Literaturfonds mit Sitz in Darmstadt unterstützt Autoren und literarische Projekte, dafür steht ein jährlicher Etat von – mutmaßlich realen – zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Nach einem ersten Panel über »Erzählerische Freiheit, Fake und Fiktion« folgt eine Diskussion zum Thema »Political Correctness oder Literatur«, es sprechen Kritikerin Mara Delius, Verlegerin Antje Kunstmann, Buchhändler Michael Lemling und Autorin Tina Uebel. Alle vier haben in den vergangenen...