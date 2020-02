Alltäglicher Horror

Die im vergangenen Jahr begonnenen Proteste gegen sexualisierte Gewalt an der Nationalen Autonomen Universität Mexiko, kurz UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), gehen auch 2020 weiter. Nachdem das neue Semester offiziell am Montag der vergangenen Woche begonnen hatte, fallen die Seminare und Vorlesungen für mindestens 70.000 Studierende in Mexiko-Stadt weiter aus. Am Dienstag (Ortszeit) beschlossen die Studenten der Kunst- und Designfakultät sowie Schüler der »Preparatoria 8« auf Vollversammlungen, sich dem Streik ihrer Kommilitonen anzuschließen. Damit sind die Aktivitäten an mittlerweile sieben Einrichtungen der größten und renommiertesten Bildungseinrichtung des Landes unterbrochen.

Die Streiks und Besetzungen begannen vor mehr als drei Monaten. Am 23. Oktober 2019 traten die Studierenden der »Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán« aus Protest gegen Fälle sexueller Belästigung durch Lehrkräfte in den Ausstand. Rasch folgte die geisteswi...