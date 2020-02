Hunderte Streikende in Magdeburg

Die Streikwelle an den Ameos-Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt hat nun auch die Landeshauptstadt erreicht. In Reisebussen trafen laut N-TV am Mittwoch morgen in Magdeburg Beschäftigte der Ameos-Standorte in Aschersleben, Staßfurt, Haldensleben, Schönebeck und Bernburg ein, um für einen Tarifvertrag zu demonstrieren. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi reisten etwa 620 Angestellte des Unternehmens an. Weitere rund 130 Menschen schlossen sich demnach dem Protestzug durch die Magdeburger Innenstadt an.

Auf der Abschlusskundgebung auf dem Alten Markt sprachen auch SPD-Chefin Saskia Esken und der Vorsitzend...