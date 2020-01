Und schon flattern die Angebote

Einen wunderschönen guten Morgen! In Kolumbien läuft seit dem 18. Januar und noch bis zum 9. Februar das 13. Torneo Preolímpico Sudamericano Conmebol, bei dem die beiden südamerikanischen Teilnehmer für die Olympischen Sommerspiele in Tokio ermittelt werden. Erstmals seit Chile 2004 wird das Turnier wieder mit U-23-Mannschaften ausgetragen, wie sie ja auch bei Olympia an den Start gehen. In Chile gewann damals Marcelo Bielsas Argentinien ungeschlagen, zweiter wurde Paraguay. Beide standen sich dann auch im Finale von Athen gegenüber, wo Argentinien sensationell ohne Punktverlust und ohne Gegentor die Goldmedaille holte.

Gespielt wird aktuell in den Städten Armenia, Bucaramanga und Pereira und in zwei Fünfergruppen jeder gegen jeden. Die jeweils beiden Erstplazierten treten dann noch einmal jeder gegen jeden an. Als Favoriten galten vor dem Turnier die gastgebenden Kolumbianer sowie die argentinische Auswahl, die vergangenes Jahr Gold bei den Panamerikanis...