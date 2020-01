Herr Goethe denkt nach

In Dresden angekommen, gehe ich letzten Samstag gleich zur Motorenhalle. Die Veranstaltung soll erst um fünf Uhr anfangen, ich bin eine Stunde zu früh. Ich laufe zurück zum Bahnhof Mitte, um irgendwo einen Kaffee zu trinken. In einer unsanierten Markthalle betrete ich einen Dönerladen, der sich neben einer Spielothek befindet. Ich bestelle eine Tasse Kaffee.

Der junge Mann hinter der Theke geht in den Vorraum und klopft heftig gegen die Wand nach nebenan, geht zurück und macht einem Teenager einen Döner. Von hinten erscheint ein weiterer Dönermann und fragt mich, was ich möchte. Eine Tasse Kaffee, bitte. Jetzt klopft auch er lautstark gegen die Wand. Kurze Zeit später kommt eine zierliche Kellnerin mit aufregend schwarz umrandeten Augen von draußen. Der zweite Dönermann deutet auf mich, sie fragt, was ich möchte.

Einen Kaffee.

Einen Augenblick bitte, sagt sie, geht hinaus und kommt mit einer Tasse Automatencappuccino wieder.

Was bekommen Sie?

Ach nichts, ...