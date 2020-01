Reich Beschenkter des Tages: Kurt Biedenkopf

Der ehemalige Ministerpräsident Sachsens hatte frühzeitig ein entspanntes Verhältnis zu korrupten Seilschaften. Schon sein völlig überhöhtes Salär als CDU-Generalsekretär in den 70er Jahren wurde aus schwarzen Kassen mitfinanziert. In den 80ern war seine Karriere dann vorzeitig am Ende. Bis der Ausgemusterte – als erster Westimport unter den ostdeutschen Landeschefs politisch wiederbelebt – mit selbstgefälligem Grinsen, das ihm das Image des gutmütigen Kümmerers verschaffte, in der barocken Kulisse Dresdens einritt. Hier war er richtig. Reaktionäres Bürgertum lechzte...