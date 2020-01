Macrons Mehrheit zerbricht

Die absolute Mehrheit, die sich der französische Staatschef Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl im Juni 2017 mit dem berühmten Slogan »weder links noch rechts« sicherte, beginnt vor den im März anstehenden Kommunalwahlen zu zerbrechen. Zwei Minister der Regierung seines Premiers Édouard Philippe, der eine rekrutiert aus dem rechtskonservativen politischen Lager, der andere ein ehemaliger Sozialdemokrat, haben ihre Kandidatur angekündigt und wollen Bürgermeister werden – mit den alten Seilschaften aus ihrer Zeit vor Macron im Rücken. In Paris, seit knapp 20 Jahren in sozialdemokratischer Hand, stehen sich Macrons früherer Regierungssprecher Benjamin-Blaise Griveaux und der Mathematikprofessor Cédric Villani gegenüber. Beide sind seit 2017 Parteigänger des Präsidenten und zerfetzen sich schon jetzt gegenseitig in einem vermutlich aussichtslosen Rennen gegen die amtierende Bürgermeisterin Anne Hidalgo.

Nicht einmal der Chef selbst konnte den Streit seiner...