Hools on Ice

Fankrawall, Polizeieinsatz, Stadionverbot – ungewöhnlich beim Eishockey. Im Musterländle scheint es einen Hotspot zu geben: Ravensburg in Oberschwaben. Engagierte Anhänger des zweitklassigen Teams Ravensburg Towerstars, die B1-Crew, sind in den Fokus geraten.

Was ist passiert? Am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Altmeister EV Landshut sollen Aktivfans der B1-Crew ein geklautes Fantransparent der Landshuter kopfüber präsentiert haben. Das brachte die Gegenseite in Rage. EVL-Fans sollen nach Polizeiangaben versucht haben, den Heimsektor »zu stürmen«. Ein direkter Schlagabtausch konnte durch einen »massiven Polizeieinsatz und Pfefferspray« verhindert werden. Vor Spielende hatten die Fans aus Niederbayern die Halle verlassen.

