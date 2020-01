Mit aller Gewalt

Wenn man der in den Medien vorherrschenden Interpretation der Ereignisse in DDR und BRD vor dreißig Jahren folgt, war die »Wiedervereinigung« ein zwangsläufiger Prozess: Den Weg dorthin hatte Kanzler Helmut Kohl am 28. November 1989 mit seinem »Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas« gewiesen. Und am 19./20. Dezember hatten dann die Dresdener, gewissermaßen stellvertretend für die Bevölkerung der DDR, dem Kanzler dafür zugejubelt. Ab Januar 1990 schließlich ging es um die konsequente Verwirklichung des Programms.

Doch diese Interpretation der Ereignisse um die Jahreswende 1989/90 vereinfacht sehr und ist ziemlich einseitig. So geradlinig wie da unterstellt, läuft Geschichte selten ab. Im Januar 1990 wurde um die Frage, ob und auf welche Weise die beiden deutschen Staaten zusammenfinden sollten, noch heftig gestritten – natürlich zwischen Politikern, aber auch unter Wirtschaftsexperten –, wovon in den Publikationen, die d...