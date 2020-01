Das ganz normale Elend

Der Präsident, konnte man in französischen Zeitungen lesen, sei »erschüttert«. Nachdem er »Die Wütenden« gesehen hatte, forderte Emmanuel Macron die Regierung auf, »eilends Ideen zu finden und die Lebensbedingungen in den Vorstädten zu verbessern«. Daraufhin zeigte sich Ladj Ly »sehr zufrieden« – der Filmemacher hatte wiederholt vom Staatsoberhaupt gefordert, sich sein Spielfilmdebüt anzuschauen. Vordergründig hatte der 40jährige somit erreicht, was er bei der Festivalpremiere in Cannes als »Ziel« seines Films über einen eskalierenden Polizeieinsatz in einer leidgeprüften Pariser Banlieu bezeichnet hatte: »einen Alarmruf an die Politik zu schicken«.

Indessen dürfte der Sohn malischer Einwanderer, der am Dreh- und Handlungsort Montfermeil lebt, selbst wissen, dass warmen Politikerworten selten Taten folgen. Umso fraglicher scheint, welche Wirkung der vordergründige Realismus dieses für den Auslands-Oscar nominierten Films entfalten kann.

Die Erzählstruktur...