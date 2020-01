Das ungeminderte Grauen

Eine Handvoll Rentner mit Krückstöcken, Einkaufswagen und altmodischen Hüten erobert die Bühne des »Acker Stadt Palastes«. Sie betrachten und kommentieren verwirrt das schreckliche Geschehen, ab und an wird der eine oder die andere zu einer dramatischen Person, taucht dann wieder ein in die Gruppe. Manchmal tanzen sie. Wenn dieser »Chor thebanischer Greise« am Schluss die Szene verlässt, ist er spracharm und nur wenig schlauer. Noch bis Sonntag ist in Berlin Euripides’ »Wahnsinn des Herakles« zu sehen, ergänzt durch Heiner Müllers »Herakles 13«-Text – ein lange gehegtes Projekt des Schauspielers David Hannak, produziert mittels entschlossener Selbstausbeutung.

Euripides ist neben Aischylos und Sophokles ein Gründervater des europäischen Theaters, im Unterschied zu seinen beiden älteren Kollegen schrieb er nicht nur über Geschichtsabläufe und soziale Zwänge, in denen Menschen sich bewähren oder vernichtet werden, wenn nicht beides. Er interessierte sich da...