Die Wahrheit über den 18. Spieltag

Die Manager der Bundesligavereine sehen wieder »Licht am Ende des Tunnels«, als ob sie eine lange, nicht enden wollende Nacht der Verzweiflung hinter sich hätten. Wahrscheinlich ist das sogar der Fall, weil sie zu den typischen Vertretern der Branche gehören und den Hals nicht voll kriegen können. Netflix und Amazon sind in den Bieterwettbewerb um Fußballübertragungsrechte eingestiegen, auch auf die Bundesliga wird womöglich schon in der kommenden Saison ein Geldregen niedergehen, und bald können die Menschen virtuell und dreidimensional mitten auf dem Platz unter den Profis stehen.

Dieser neuen Erlebniswelt wird jeglicher Charme abgehen. Leicht wehmütig denkt man an den kleinen Schwarzweißfernseher, der einst mit grisseliger Qualität – der Ball war kaum zu erkennen –, aber fachlichen Hinweisen von Ernst Huberty den 2:1-Sieg Borussia Dortmunds gegen Liverpool im Finale des Europacups der Pokalsieger aus dem Glasgower Hampden Park übertrug. Immer perfekter...