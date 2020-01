Syrien, Türkei und Libyen

Die Hohe UN-Kommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet hat die fortgesetzte Gewalt in Idlib verurteilt. Trotz der Waffenruhe würden weiterhin Zivilisten getötet und vertrieben, erklärte Bachelet am vergangenen Freitag. Das Wichtigste sei, die Sicherheit der Bevölkerung zu schützen, das leiste der Waffenstillstand offensichtlich nicht. Zivilisten würden, während sie ihrem Alltag nachgingen, am Arbeitsplatz, auf Märkten, in Schulen »getötet und verstümmelt durch die sinnlose Gewalt«, hieß es in einer Erklärung

Am kommenden Mittwoch wird sich der UN-Sicherheitsrat erneut mit der Lage in Syrien befassen. Die Informationen über Opferzahlen, Angriffsorte und Ausmaß von Angriffen, auf die sich die Vereinten Nationen beziehen, stammen einerseits von UN-Organisationen, anderen Hilfsorganisationen vor Ort und von Oppositionellen. Dazu gehört die sogenannte Syrische Übergangsregierung (SIG), die von der »Syrischen Nationalen Koalition der revolutionären und op...