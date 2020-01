Der Stil ist die Nachricht

Film ist ein Ding, das tut, als sei es Vorgang. Ein One-Shot eine Szene, die tut, als sei sie Film. »1917« nun ein Film, der tut, als sei er ein One-Shot. Spielerei mit Weltkrieg also? Es fing ja früh an, mit Hitchcocks »Rope« (»Cocktail für eine Leiche«, 1948), wo die Bemühung um eine kontinuierliche Kameraeinstellung ohne Schnitt noch durch die Laufzeit der Filmrollen begrenzt war. Folglich musste er genau das machen, was Sam Mendes jetzt freiwillig tut – einen Film so schneiden, dass er wie ein ungeschnittener aussieht. Genauso verhält es sich bei »Birdman« (2014) und dem zu Recht kaum beachteten »Bushwick« (2017). Tatsächlich ungeschnittene Filme wie »Russian Ark« (2002), »Victoria« (2015) oder »Utøya 22. Juli« (2018) verenden dagegen, weil die Produktionsnotiz zur Hauptnachricht wird. Was »One Cut of the Dead« (2017) wenigstens insofern ins Witzige wendet, als dieser Film die eigene Entstehung miterzählt. Der tatsächliche One-Shot bleibt beschränkt; ...