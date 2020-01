Militär hört mit

Seit dem Wochenende wird Kolumbien von einem Abhörskandal erschüttert. Am Sonnabend hatte die lokale Wochenzeitschrift Semana einen investigativen Bericht zur Überwachungspraxis hochrangiger Militärs veröffentlicht. In diesem wird geschildert, wie Armeeangehörige im vergangenen Jahr unter anderem die Mobiltelefone und E-Mail-Konten zahlreicher Politiker, Richter, Medienvertreter und Menschenrechtsaktivisten ausgespäht haben. Die Erkenntnisse der Journalisten basieren auf geheimen Dokumenten und Fotos sowie Überwachungsvideos. Zudem habe Semana mit mehr als einem Dutzend involvierten Personen sprechen können. Bei einer dieser Quellen handle es sich um den Angehörigen eines ausländischen Geheimdienstes, der mit den Worten zitiert wird, die USA hätten »hochentwickelte technische Ausrüstung« an die kolumbianische Armee »gespendet«. Später habe man jedoch erfahren, dass einige Militärs die Geräte für illegale Tätigkeiten wie das rechtswidrige Abhören verwendet...