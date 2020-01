Aus der Abgeschiedenheit

Im brasilianischen Regenwald sei ein Schatz verborgen, meint der Zuschauer, wenn TV- und Radiojournalist Tom Ehrhardt am Anfang seines neuen Dokfilms zu erzählen beginnt. Wir befinden uns im Landesinneren. Die Reichtümer seien in der Hauptstadt Brasília versteckt, heißt es, weit entfernt von Rio de Janeiro, wo sie vor einiger Zeit mal im »Centro Cultural Correios« präsentiert worden sind. Aus der Sicht der Brasilianer ist es ein exotischer Schatz: die größte Privatsammlung von Kunst aus der DDR.

Angelegt hat sie der Diplomat Francisco Chagas Freitas. Blickt man in dessen offenes, freundliches Gesicht, ist man schnell davon überzeugt, dass er die vielen Werke als Kunstfreund zusammengetragen hat – sie lagen ihm am Herzen. 1984 kam Freitas als Kulturattaché der brasilianischen Botschaft nach Ost-Berlin. Er reiste durchs Land und geriet in Begeisterung über phantasievolle Werke, die ihm lebendiger erschienen als die des offiziellen Kunstbetriebs. Mit seinem ...