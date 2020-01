»Kretschmann hat sich bei dem Thema eingeigelt«

Eine vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium eingesetzte Kommission arbeitet derzeit die Berufsverbotepolitik der Landesregierung im Zuge des Radikalenerlasses auf. Handelt es sich dabei um ein ernstgemeintes Unterfangen?

Aus langer Erfahrung bin ich bei diesen Dingen immer skeptisch. Aber immerhin hat die Kommission einen Auftrag vom Wissenschaftsministerium für drei Jahre und einen Etat von 350.000 Euro. Man darf also annehmen, dass es ernstgemeint ist.

Sehen Sie die Einsetzung der Kommission auch als Folge des Drucks, den Sie und Ihre Initiative über Jahre hinweg auf die Landesregierung ausgeübt haben?

Das sehen wir so, ja. Wir arbeiten seit 2012 kontinuierlich mit vielen Briefen an Abgeordnete, auch an Winfried Kretschmann (Ministerpräsident Baden-Württembergs von Bündnis 90/Die Grünen, jW). Seit einiger Zeit ist die Situation etwas günstiger für uns, was auch viel mit unserer an zahlreiche Orten gezeigten Ausstellung »Vergessene Geschich...