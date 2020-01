Sammelbecken für Faschisten

Die Affinität der FPÖ nicht nur zu rassistischem, sondern nicht selten auch zu faschistischem Gedankengut ist der Partei inhärent. Gegründet wurde die Vorgängerpartei der FPÖ, der »Verband der Unabhängigen« (VdU), 1949 mit finanzieller Hilfe der CIA. Diese befürchtete, die KPÖ könne in Österreich, wie schon ihre Schwesterparteien zuvor 1948 in der Tschechoslowakei und in Ungarn, die Macht übernehmen. Ziel war es, den etwa 700.000 bis 1949 durch ihre Verstrickung in die Nazizeit von der Wahl ausgeschlossenen sogenannten Ehemaligen mit dem VdU eine politische Basis zu bieten und eine stramm rechte und antikommunistische Partei aufzubauen.

Tatsächlich konnte der VdU gleich beim erste...