Verlorene Blüte

Noch in hohem Alter sah die 1993 verstorbene Ausdruckstänzerin und Tanzpädagogin Gret Palucca die Welt ästhetisch. Ihrer Haushälterin soll die Greisin zugerufen haben: »Frau Stopperka, immer hübsch gerade laufen – und eins, und zwei.« So ist es nachzulesen in einem im Sommer erschienenen Buch »Palucca. Ihr Leben, ihr Tanz« über die Trägerin des Nationalpreises der DDR, das der umtriebige Leiter der Staatlichen Ballettschule Berlin, Ralf Stabel, verfasst hat.

Palucca wurde als Margarete Paluka 1902 in München geboren. Bis 1909 lebte sie mit den Eltern in den USA. In Dresden erhielt sie Ballettunterricht, der sie aber nicht begeisterte. Erst die deutsche Ausdruckstänzerin Mary Wigman eröffnete ihr eine eigene Sicht auf den Körper als Instrument. Als Gret Palucca begann sie ihre beispiellose tänzerische Karriere, inklusive der Gründung der noch heute nach ihr benannten Palucca-Hochschule für Tanz in Dresden. Es gab um 1925 ja noch kein Yoga für alle, keine F...