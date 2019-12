Staatsanwaltschaft dreht am Rad

Ein »Jubiläum« der besonderen Art wird am Mittwoch im Hamburger Strafjustizgebäude begangen. Der sogenannte Elbchaussee-Prozess vor dem Landgericht gegen vier Gegner des G-20-Gipfels im Juli 2017 läuft dann bereits ein ganzes Jahr – und erlebt seinen 50. Verhandlungstag. Auf ihrer Homepage ruft die Gruppe »United we stand«, die Angeklagte in allen laufenden G-20-Prozessen unterstützt, zu einer »Antigeburtstagsparty« auf. Die wird aber vor dem Gericht stattfinden müssen, denn die Kammer schloss die Öffentlichkeit im Januar aus, vorgeblich zum Schutz von zwei Angeklagten, die zum Tatzeitpunkt noch minderjährig waren (siehe jW vom 16.1.2019).

Im Elbchaussee-Verfahren geht es seit Dezember 2018 um Ausschreitungen in Altona am Morgen des 7. Juli 2017, dem ersten Tag des Gipfels. Etwa 220 Vermummte zogen damals – trotz des riesigen Polizeiaufmarsches in der Hansestadt völlig ungehindert – über die Nobelstraße und durch die Einkaufsmeile Große Bergstraße, zündet...